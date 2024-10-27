وزارة العمل: مديرية عمل الإسكندرية تشارك في الاحتفالات بالذكرى الـ ٥١ لانتصار أكتوبر

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، فى فعاليات الإحتفالات بالذكرى الـ ٥١ لانتصار أكتوبر المجيد، والتي أقيمت بنقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالعجمى ، بحضور اللواء أ.ح عادل العمدة مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية العليا ، والعميد أركان حرب محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية ، والمهندس خالد الفقي رئيس اتحاد عمال الإسكندرية ، وفتحي عبد اللطيف عضو مجلس النواب السابق ومستشار اتحاد الاسكندريه ، والنائبة احسان شوقي عضو مجلس النواب ولجنة القوى العاملة ، و النائب خالد احمد خيري عضو مجلس النواب السابق ، والمهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، وعدد من النقابات المهنية بالمحافظات ، ولفيف من القيادات التنفيذية والعسكرية وأسر الشهداء وعددًا من الطلبة والطالبات بالمدارس على مستوى المحافظات ، وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة ، يأتي ذلك تخليداً لبسالة وشجاعة القوات المسلحة المصرية ، حيث تضمنت الاحتفالية عزف السلام الوطني، وردد طلاب المدارس الأغاني الوطنية، وعده عروض مسرحية ، وإلقاء الأشعار عن مصر من خلال عدد من الطالبات بالمدارس على انتصارات اكتوبر، واختتمت الاحتفالية بتكريم القيادات التنفيذية بالمحافظة.. يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل في المشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات التنفيذية لخدمة أبناء المحافظة ، وتخليد ذكرى انتصار السادس من أكتوبر والتى تحرص الدولة المصرية على إحياء هذه الذكرى سنويًا سواء من خلال الاحتفالات التي تقام بكافة محافظات مصر وليس سيناء فقط، أو بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن جسارة وشجاعة القوات المسلحة المصرية، وإصرارها على التضحية بكل ما هو نفيس وغالي من أجل استرداد سيناء، بهدف غرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الجهود والمشاركات التي تقوم بها المديرية جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالإهتمام بتعزيز ملفات التعاون مع مختلف الجهات التنفيذية داخل المحافظات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وكذلك المشاركة المجتمعية فى المناسبات الوطنية التي سطرت تاريخ الدولة المصرية ونجاحها نحو تحقيق الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية أن الفعاليات تضمنت إلقاء كلمة للمهندس خالد الفقي رئيس نقابات عمال الإسكندرية اكد خلالها على دور مصر العظيم في ذكري اكتوبر المجيدة والشهداء وتضحياتهم، وذكري السادس من اكتوبر أصبح محفورا في ذاكرة الشعب المصري بأسره ، وما حققه الجيش المصري العظيم من انتصارات من أجل استراد الأرض والعبور الي النصر ، والبطولات التي يرويها التاريخ والتي يجب أن يعرفها ويحييها شباب الغد ، والمعجزات التي حققها رجال الجيش المصري في ذلك الوقت لتحقيق النصر والذي ننعم به حتي اليوم ، وان روح اكتوبر هي عزيمه رجال مصر الأوفياء وهي قادرة علي حماية البلاد والنهوض بها نحو المستقبل ، وايضا عمال مصر الأوفياء هم درع البناء والتقدم والتنمية لمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذلك كلمة للواء أركان حرب عادل العمدة أكد فيها أن القوات المسلحة والشرطة المصرية على مر العصور قدموا أًبطالًا ونماذجًا مضيئة نستلهم منهم روح التضحية والوفاء ويزداد فخرنا واعتزازنا عامًا بعد الآخر بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة.