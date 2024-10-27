وزارة العمل: زيارة ميدانية لتفقد مواقع العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بمشروع التجلي الاعظم بسانت كاترين

نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء ، زيارة ميدانية توجيهية على الشركات العاملة بمشروع التجلي الاعظم بمدينة سانت كاترين ( شركة الخرافى ، شركة أبناء سيناء ، دار العالمية للمقاولات والإنشاء ) ، وتناولت الزيارة توجيه وتوعية الشركات والمقاولين والعمال بما تقدمه المديرية من خدمات للعمالة غير المنتظمة من خلال الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح الـ 6 الدورية التى يتم صرفها للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بياناتها ، وكذلك ما تم من تحول رقمى لتسهيل تقديم الخدمة من خلال إنشاء المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة ، والتى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، وميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أنها تضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، ومواصلة الجهود لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال من خلال دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل ، والتعاون مع شركات القطاع الخاص التى تعمل بها تلك الفئة من أجل توفير الرعاية والحماية لها ولأسرها ، وتقديم كل أنواع الدعم لها كحق من حقوق الإنسان المصري، وأهمية التواصل مع المواطنين،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها، فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضافت مدير المديرية أن ذلك ياتى ضمن جهود المديرية المستمرة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وتفعيل رؤية وتوجيهات وزير العمل على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة ، تحت رعاية اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ..