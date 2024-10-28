سؤال برلماني بشأن اتجاه الحكومة لاستيراد البيض من تركيا بدلًا من حل أزمة المزراع!

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني موجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تفكير الحكومة في استيراد البيض من تركيا بدلًا من حل أزمة أصحاب المزارع الداجنة.

وأكدت “متى” أن قرار الحكومة يعتبر أمر محمود إذا كان لفترة محددة، بهدف سد خانة نقص بيض المائدة، متساءلة ولكن إلى متى سنتغلب على هذه الأزمة من خلال استيراد البيض من تركيا؟

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بضرورة الاتجاه إلى أفكار جديدة لخلق وتجديد أساليب التربية للمزارع وإنشاء مصانع للأعلاف وزراعة كمية وفيرة من الفول الصويا الذي يدخل في صناعة الأعلاف لتوفيره للمربي وإيجاد سلالة جيدة من الدواجن.

كما شددت أيضًا على ضرورة العمل على تشجيع عودة تربية الدواجن على أسطح المنازل، كما كان يحدث في الفترة الماضية بهدف التصدي لأزمة البيض، والتي ستجعلنا نستغني عن فكرة الاتجاه إلى استيراد البيض.