نائب بالشيوخ: الدولة المصرية حريصة علي تعزيز بناء الإنسان المصري وتحسين أوضاعه

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أكدت علي عدد من الحقائق علي رأسها قدرة الإرادة المصرية علي تخطي العقبات والتحديات مهما بلغت صعوبتها، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر كانت خير مثال علي قوة الإرادة المصرية التي نجحت في قلب موازين القوة في المنطقة بعد نجاح القوات المصرية في عبور خط بارليف المنيع.

وقال: إن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي حملت دعوة ضمنية للشعب المصري للتحلي بروح أكتوبر، من أجل عبور التحديات الراهنة داخليا وخارجيا ومواصلة مسيرة البناء والتعمير التي تتبناها الدولة ويتطلع إليها المواطن المصري، لافتا إلى أن الاحتفالية سلطت الأضواء علي أبطال الشعب المصري في مختلف المجالات، مواطنون بسطاء تغيرت حياتهم للأفضل بفضل ما تشهده مصر من طفرة تنموية غير مسبوقة، حيث وضعت القيادة السياسية المواطن البسيط علي رأس أولوياتها ضمن خطتها لتنمية وبناء الإنسان المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حريصة علي تعزيز جهودها نحو بناء الإنسان المصري وتحسين أوضاعه علي كافة المستويات، باعتباره أحد ركائز الجمهورية الجديدة، منوها عن أنه تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة لدفع جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في موازنة 2024 / 2025.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت نهضة تنموية، وثورة عمرانية غير مسبوقة، حيث نجحت الإرادة السياسية في تغيير وجه الحياة في كافة محافظات الجمهورية وفتح أفاق جديدة أمام أبناء هذا الوطن، موجها رسالة شكر وتقدير إلي الرئيس السيسي علي جهوده علي مدار السنوات الماضية من أجل تحسين حياة المصريين، داعيا الشعب المصري بكل طوائفه بالحفاظ علي حالة التلاحم والتضافر التي تتميز بها مصر وأن يصبح انتصار أكتوبر مصدر إلهام لتخطي كافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا.