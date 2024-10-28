“التعليم”: “المدرسة مكان لينا كلنا» حملة توعية بأهمية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة

اطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة محمد عبداللطيف؛ حملة” المدرسة امان لينا كلنا”، مشيرة إلى أن الطلاب يقضون يومهم في المدرسة، ولو خلال المدة دي ما حسوش بالأمان والانتماء، وإن المدرسة مكان يستوعبهم كلهم بلا استثناء، رحلتهم التعليمية هتبقى صعبة وده هيأثر على أدائهم الدراسي..الشعور بالأمان ضروري لجميع الطلاب، وخاصةً للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

من هنا بدأت العمل على حملة توعية شاملة عن الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في مدارس الدمج المصرية تحت شعار «المدرسة مكان لينا كلنا»..ومسئوليتنا فهم احتياجاتهم، وأننا – كأفراد المجتمع كافة – نسمع ونشارك ونخلي المدرسة مكان لينا كلنا.

«المدرسة مكان لينا كلنا» هي حملة توعية بأهمية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في مدارس الدمج المصرية، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس الثقافي البريطاني في مصر.