“التعليم العالي “: رئيس جامعة العريش يكرم المجاهدة فرحانة حسين ويطلق اسمها على قاعة مجلس الجامعة

بعد تكريم رئيس الجمهورية للمجاهدة فرحانة حسين، استضاف رئيس جامعة العريش؛ الدكتور حسن الدمرداش المجاهدة فرحانة حسين سالم، ونجلها عبد المنعم إبراهيم حسين في القاعة الرئيسية لاجتماعات مجلس الجامعة؛ لتروي لأبنائها الطلاب دورها البطولي المشرف في حرب أكتوبر المجيدة، وما بذلته من وطنية مشرفة، ومن مشقات وتضحياتٍ وطنيَّة بالتّعاون مع قواتنا الباسلة، وما قدمته للوطن خلال حرب أكتوبر العظيمة .

وقد تقدم رئيس الجامعة باسم جميع منتسبي الجامعة بجزيل الشكر والعرفان لسيادتها عن دورها البطولي المشرف في حرب أكتوبر الخالدة .

وفي كلمتها التي لاقت استحسانا منقطع النّظير من الحضور ، قالت سيادتها قولا بليغا صفق له الجميع تصفيقا متصلا : لا شكر على واجب وطني .

وفي نهاية اللقاء أهدى معالي رئيس جامعة العريش الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش المجاهدة فرحانة حسين سالم، درع الجامعة وشهادة تقدير؛ كما أصدر أمرًا بتسمية القاعة الرئيسية لاجتماعات مجلس الجامعة قاعة المجاهدة فرحانة حسين تقديرًا لها ولدورها البطوليّ؛ وتقديرا واجلالا لتضحيتها وما قدمته للجيش المصري العظيم خلال حرب اكتوبر مشيرا الي أن تكريم المجاهدة فرحانة حسين سالم من رئيس الجمهوريه رسالة تكريم إلى المرأة المصرية بصفة عامة ولجميع رموز الوطنية عامة.