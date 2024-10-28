جبران يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل ،في إجتماعه المُنعقد اليوم الإثنين ،بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،برئاسة وزير العمل محمد جبران ،أن إجمالي ما أنفقه “الصندوق”،منذ تأسيسه عام 2003،وحتى سبتمبر 2024 ،بلغ 255 مليونًا و 400 ألف جنيه ،وذلك على منظومة وبرامج “التدريب والتأهيل”.. وكما أنفق 21 مليونًا و 500 ألف جنيه خلال الـ أشهر الماضية ” يوليو وأغسطس وسبتمبر “.. وقال مجلس الإدارة ،أن “الصندوق”، مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج..وأكد وزير العمل محمد جبران ،على أهمية قيام الصندوق بدوره، بشكل مكثف ومستمر ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية،بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق ،والتقرير المُعد للعرض على “المجلس”، وموقف الأنشطة التدريبية التي يدعمها ” الصندوق” والمُتمثلة في تمويل مراكز وبرامج التدريب المهني..

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، ويوسف محمد عبد اللطيف ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعيد مرسال ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ورأفت عبدالهادي شفيق ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.. وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي و رفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني بوزارة العمل.