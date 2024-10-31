وزير الصحة و سفير جمهورية لاتفيا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحى 

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد أندريس رازانس سفير جمهورية لاتفيا لدى مصر، اليوم الخميس، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى القطاع الصحي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجال تدريب الكوادر البشرية، من خلال توفير حزمة برامج تدريبية بمجالات طب الطوارئ والرعاية الحرجة والأمراض المعدية، فضلًا عن توفير المنح الدراسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في كلا البلدين لاسيما في تخصصات الأورام وطب الأطفال والصحة العامة، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري وصقل مهاراتهم، كما تم بحث سبل التعاون في مجال تصنيع اللقاحات والمستحضرات الدوائية، وفتح سوق لتبادل الأدوية بين البلدين.

واستكمل “عبدالغفار”، ان الاجتماع تناول أيضًا مناقشة تبادل الزيارات بين الجانبين، حيث تم الاتفاق علي ترتيب زيارات ميدانية لوزير الصحة بجمهورية لاتفيا خلال زيارته المُرتقبة لجمهورية مصر العربية، لعدد من المستشفيات ومصانع الأدوية، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

واضاف “عبدالغفار”، أن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات الطبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، والتي بدأت منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، حيث أكد الوزير حرصه علي مواصلة تقديم كافه اوجه الدعم للقطاع الطبي بفلسطين..