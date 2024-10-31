هيئة الدواء تصخ كميات من أدوية المضادات الحيوية  الضغط فى الصيدليات 

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تم ضخ كميات المضادات الحيوية بمختلف أنواعها في الصيدليات والجاري إنتاجها في الشركات تتجاوز الـ16 مليون و610 آلاف عبوة، بالاضافة الى كافة المثائل والبدائل لكافة أصناف المضادات الحيوية بالسوق المحلى.

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه بالنسبة لأدوية علاج الضغط المرتفع بمختلف أنواعها والتي تم ضخها في الصيدليات، والجاري إنتاجها في الشركات تتجاوز الـ17 مليون و300 ألف عبوة، إلى جانب مستحضرات علاج الضغط المنخفض، والتي تتجاوز الـ مليون و230 ألف عبوة.