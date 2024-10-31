موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ..الزيادات تتجاوز ال25%

د”وائل النحاس “:سياسات الحكومة لا تهتم بالمواطنين الفقراء.. وغلاء الاسعار ينذر بكوارث.. د”نادر نور الدين”: الحكومة تقوم بخلق ازمات جديدة تساهم فى مزيد من الافقار.. د”يمن الحماقى”:القضاء على الاحتكارات وضبط السوق وزيادة الانتاج والتمكين الاقتصادى للفقراء.. أبرز الحلول تحقيق:نجوى إبراهيم أقدمت الحكومة على قرار زيادة اسعارالبنزين والسولار, فاشتعلت اسعار كافة السلع الغذائية والاستهلاكية.. وسط غياب واضح لدور الدولة فى الرقابة على الاسواق والسيطرة عليها , ولم ينته الامر عند هذا الحد بل توالت تصريحات المسئولين الوردية “بضبط الأسعار ,والسيطرة على الاسوق”وأن الزيادة فى الأسعار طفيفة …إلا إن ما حدث فى الأيام الأخيرة يؤكد أن زيادة أسعار الوقود وضع المواطنين فى مأزق شديد يتمثل فى ارتفاع اسعار السلع الغدائيه والخدمات . فالجميع يمشى محدثا نفسه عن الزيادة الرهيبة التى لحقت بالاسعار ولا يستطيع اى بيت مصرى تحملها .. وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام منذ أن وافق صندوق النقد الدولى على زيادة قروضه بنحو 5 مليارات دولار فى مارس الماضى مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود حيث صرح رئيس الوزراء “مصطفى مدبولى فى يوليو الماضى أن أسعار المواد البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025 موضحا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء دعم الوقود وسط زيادة الاستهلاك.

رغم تصريحات وزير التموين الدكتور شريف فاروق التى أكد فيها عدم المساس وثبات واستقرار رغيف الخبز البلدى المدعم الذى يباع على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيفإلا اسعارباقى المخبوز شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الاسواق متأثرة بزيادة سعر السولار والكهرباء ويأتى الخبز الحر على رأس المخبوزات التى شهدت ارتفاعا فى اسعارها حيث ارتفعت اسعاره بنسبة تتراوح بين 20و25 % الامر الذى تسبب فى غضب واستياء الكثيرين خاصة الأسر التى لا تحصل على الخبز المدعم،فقد قام عدد كبير من منتجى وموزعى الخبز السياحى بزيادة سعره زيادة فضلا عن خفض وزنه فى كثير من المناطق ,فوصل سعر الرغيف الذى كان يباع ب جنيهان إلى جنيهان ونصف ,كما قام أصحاب المخابز الأفرنجية برفع أسعار بيع المنتجات على المواطنين خلال الأيام الاخيرة ، وتم بالفعل تغيير أوزان رغيف الفينو مع تغيير سعر البيع، حيث تم رفع سعر رغيف الفينو الصغير إلى بيع 7 أرغفة ب 10 جنيهات بدلا من بيع الرغيف بجنيه ,وتم تغيير الوزن من 25أو 20 و15 جرام وبسعر وجنيهان ونصف زنة 30 جرام ورغيف الكايزر يباع بجنيهان ونصف ايضا.

ومن جانبه أوضح “عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز أن وزارة التموين سوف تتحمل فرق الدعم وبالتالى لن يتحرك سعر الرغيف المدعم أما الخبز الحر فسوف يتحرك سعره زيادة السولارأعقبها تكلفة إضافية تصل إلى 30 جنيها على شوال الدقيق..هذا بخلاف الزيادة التى طرأت على سعر الدقيق خلال الفترة السابقة

الخضروات والدواجن

فيما ارتفعت اسعار الخضروات بنسبة تصل إلى 15% عقب قرار رفع أسعار السولار ففى سوق باب الشعرية للخضار وصل سعر الطماطم الى 26 جنيها بعد أن استقر سعرها عند 20 جنيها وزاد سعر البصل إلى 20 جنيها بدلا من 15 جنيها وارتفعت الكوسة إلى 35 جنيها بدلامن 30 جنيها وارتفعت الفاصوليا إلى 50 جنيها والبامية 60 جنيها للكيلو الأمر الذى دفع الكثيرات من ربات البيوت بتقليل كميات الخضار والطماطم

وأوضح “حاتم النجيب “نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الخضروات ارتفعت بنسبة 10% نتيجة لارتفاع سعر السولار .

وأكد “جمال علام”نائب رئيس شعبة الخضار بالغرفة التجارية أن عملية نقل الخضراوات تعتمد على السولار موضحا أن التأثير على تجار الجملة ليس كبير لان الزيادة جنيهان على كل لتر والنقلة بتكون كبيرة ,ولكن الذى يحدد السعر هو المسافة فمثلا نقلة من اسيوط للقاهرة مع الزيادة ويتم تقسيمها على الحمولة ,وتوقع أن الزيادة فى أسعار النقل ستكون فى حدود 25% ,اما فى اسواق التجزئة فاكد أن التجار يرفعون الاسعار نتيجة عدم وجود رقابة .

هذا أيضا ما أكده أيضا د”عبد العزيز السيد”رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية مؤكدا أن تأثير رفع سعر السولار على أسعار الدواجن سوف يظهر مع بداية فصل الشتاء الذى يشهد استخدام السولار فى تدفئة المزارع مع برودة الطقس ..أما بالنسبة لارتفاع أسعار تكلفة النقل فأكد أن الارتفاع سيكون طفيف ..ويصل كيلو الفراخ البيضاء إفى 73 جنيها فى المزرعة بينما يصل للمستهلك إلى 86 جنيها ويزيد فى بعض المناطق ليصل إلى 90 جنيها ,والبانية ارتفع من 190 إلى 210 جنيها والفراخ البلدى تتراوح بين 140و150 جنيها للكيلو.

ورغم تأكيدات المسئولين بالحكومة و الاتحاد العام للغرف التجارية,بأن قرار تحريك سعر البنزين والسولار لن يشكل تأثيرا حقيقيا على اسعار السلع الغذائية والاساسية الا أن الأسواق شهدت ارتباكا خلال الايام الماضية نظرا لحالة التخبط في عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، خاصة مع وجود فئة من المتلاعبين ممن يستغلون أي قرارات جديدة أو تغيرات في الأسواق لتحقيق مصالح شخصية ..

فارتفعت أسعار جميع منتجات الألبان ليزيد سعر كيلو اللبن السائب ليصل إلى 35 جنيها وفى بعض المناطق يباع ب 37 جنيها وكيلو الجبن البراميلى يتراوح بين 200و220 جنيها والحلاوة وصلت إلى 160 جنيها والبيضة وصلت إلى6,75 جنيها ويصل سعر الكرتونة إلى 200 جنيها ..وزاد سعر زيت الطعام ليصل سعر زجاجة زيت خليط زنة 700 مل إلى 48 جنيها بدلامن 38 جنيها ويصل سعر لتر زيت عباد إلى 155 جنيها وزيت ذرة 80 مل وصل إلى 90 جنيها.

ومن جانبه أكد “حازم المنوفى” عضو شعبة المواد الغذائية إن زيادة الأسعار تختلف من سلعة لأخرى حيث تتراوح الزيادة من 5إلى 15% موضحا أنه حتى الآن لم تعلن أغلب الشركات عن زيادة أسعار السلع ..وفيما يخص ارتفاع سعر زيت الطعام فأشار أن شركة واحدة فقط هى التى قامت برفع سعر الزيت بعد زيادة سعر السولار.

أوضح أشرف حسنى” عضوشعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية انه لا يمكن تحديد قيمة زيادة اسعار السلع بنسبة محددة بعد ارتفاع سعر السولارلاختلاف السلع ومسافة النقل ,وايضا السلع التى يتم انتاجها فى مصانع تعمل بالسولار كل هذا يدخل فى حسابات تكاليف الانتاج

سبل المواجهة

اشتعال الاسعار جعل سؤال واحد يتكرر على ألسنة المواطنين هنجيب منين؟! وهنعيش ازاى ؟!

..حذر خبراء الإقتصاد من خطورة تحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة المزيد من الأعباء التى لا تتفق ومفهوم العدالة الاجتماعية مؤكدين أن قرارات الحكومة بشأن رفع اسعار الوقود -وخاصة السولار الذى نتج عنه موجه ارتفاع جديدة للاسعار – هذه القرارات تفتقد الرؤية السياسية اللازمة وتنطلق فى أدائها الأقتصادى نحو تحقيق أهداف مالية فقط دون أن تضع فى اعتبارها الأثر السلبى لقراراتها على الأحوال المعيشية للمواطنين… ولكن هل هناك آليات جادة تستطيع الحكومة من خلالها دعم المواطنين من أجل مواجهة موجة التضخم الأتية نتيجة لارتفاع سعر السولار باعتباره قاطرة التضخم ..وهل يمكنها فرض سيطرتها على الأسواق ووضع حد للارتفاعات المستمر ؟!

أكد الخبراء أن ضبط الأسعار ممكن لو امتلكت الحكومة ارادة سياسية حقيقية تنحاز للغالبية من أبناء الشعب..وشددوا على ضرورة ملاحقة الدولة للتجار الذين يقومون باحتكار العديد من السلع الغذائية ,واصدار قانون يحدد هامش الربح وتفعيل دور الرقابة على الاسواق وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية,والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالاسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ..

كفاءة السوق

فأوضحت د”يمن الحماقى “استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس” أن الدولة يمكنها تخفيف حدة ارتفاعات الأسعار على المواطنين بأن يكون لها دور رقابى على الاسعار والسيطرة على الاسواق ومنع الاحتكار مشيرة إلى إننا للاسف ليس لدينا أى كفاءة للسوق المصرى فالذى يؤدى لارتفاعات الاسعار بهذا الشكل المرعب هو الاحتكارات خاصة إن معظم السلع التى يتم انتاجها فيها حالة احتكار والسؤال للحكومة :هل هى قادرة على مواجهة الاحتكارات فى السلع ؟! وتابعت :عندما ننظرإلى آخر قرارات جهاز حماية المنافسة عندما تم تحويل عدد من منتجى ومحتكرى البيض لجهات التحقيق جاءت تصريحات شعبة البيض فى نفس اليوم تهدد بمزيد من ارتفاع الأسعار وهذا ما حدث بالفعل ..وبالتالى مطلوب منع الاحتكارات عن طريق اعداد قواعد بيانات أى ان الحكومة تكون على علم بتكلفة الانتاج وهامش الربح المفترض,وهذه من أهم الطرق فى الفترة القادمة لمواجهة ارتفاعات الأسعار,وايضا يجب ضخ كميات كبيرة من السلع فى المنافذ التابعة للدولة حتى يحدث انفراجة على المواطنين لكن للاسف هذه الاجراءات ليس لها تأثير مستدام على الناس فهى حلول مؤقتة وبالتالى نحتاج أولا مكافحة الاحتكارات ونزود المنافسين ,وعمل حوافز للاستثمار فى المجالات الهامة مثل الثرورة الداجنة التى تعتبر من أهم الثروات لأنها تمثل بروتين الطبقة المتوسطة والفقيرة ..

واشارت من ضمن الاليات المطلوبة هو رفع الكفاءة الانتاجية وزيادة الانتاج وتشغيل الطاقات العاطلة فى قطاع الاعمال العام ,من اجل زيادة الانتاجية وتقليل التكلفة ,موضحة أن خفض التكاليف لابد أن يكون هدف رئيسى سواء فى الحكومة أو فى القطاع الخاص لانه يساعد جدا فى اسعار عادلة .

التمكين الاقتصادى

وأكدت د”يمن “أن ضبط السوق وزيادة الانتاج من الآليات التى تساهم فى التخفيف على المواطنين ولكن القضية ليست قضية الأسعار فحسب ولكن الأهم هو التمكين الاقتصادى للفقراء ..

فأوضحت أن حماية الفئات الفقيرة لا تتم إلا بطريق واحد هو القادر على تغيير المعادلة وبدلا من أن يكون هؤلاء الفقراء عبء على المجتمع يحولهم لطاقة انتاجية ..هذه القصة ننادى بها منذ أكثر من 20 عام وهى التمكين الاقتصادى للفقراء واذا تم الانتباه لهذه القضية منذ عام 2005 لم يصل بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن ونقول دعم عينى أم دعم نقدى ..فنحن لدينا نسبة فقر مرتفعة الأرقام الرسمية تشير إلى 29% من السكان فقراء اى نحو ثلث السكان تقريبا وهذه من المعدلات العالية جدا ,وهذه النسبة متوقع أن تكون وصلت لأكثر من 40 % بعد سلسلة الانخفاض فى الجنيه المصرى والتضخم المرعب الى نشهده حاليا الذى وصل فى كثير من السلع إلى ألف فى المائة ..فمثلا كرتونة البيض التى تمثل البروتين الأساسى لأطفال المدارس ارتفعت من 30 جنيه إلى 200 جنيها ..ومعظم السلع حدث فيها غلاء مبالغ فيه ..وللاسف القوى العاملة فى المجتمع نصفها يعانى الأمية والنصف الثانى بدرجات مختلفة من التعلم وبالتالى نحن لدينا مشكلة كبيرة فى القوى العاملة تحتاج إلى تحسين فى مستواها حتى نستطيع التحرك إلى الأمام ..

وأضافت إننا لدينا مشكلة أخرى وهى الادمان فالفقر يؤدى إلى الادمان خاصة أن هناك فئة كبيرة من الشباب تتوجه إلى التعليم الفنى وللاسف هذه الاعداد إما تأخذ تعليم سيئ أو تتسرب من التعليم وبالتالى ليست لديها فرصة للعمل ..هذه هى التركيبة التى يجب العمل عليها وتدريبها بشكل فائق لتحويلها لطاقات منتجة هذا هو الحل الجذرى على المدى المتوسط..

الحكومة تحولت لتاجر جشع

فيما أكد د”نادرنور الدين “مستشار وزير التموين الأسبق فأوضح أن ارتفاع أسعار الوقود له أثار كارثية على الفقراء لانه سيؤثر على كافة المزروعات والسلع الغذائية فنحوالى 33% من تكاليف إنتاج الغذاء عبارة عن طاقة ومحروقات وهذا وفقا لأرقام منظمة الأغذية والزراعة وبالتالى نسبة ال 33% تم تحريكها بعد زيادة سعر السولار وبالتالى سيكون لذلك مردود فى كل مراحل انتاج الغذاء ,ونتوقع ارتفاعات فى أسعار الخضراوات والفاكهة وارتفاع أسعار الدواجن والبيض ومنتجات الألبان وسيحدث تحريك ..وكان المفترض أن يتم استثناء رفع السولار لتأثيره الكبير على قطاع الغذاء وبالفعل بدأت الأسعار تتزايد فشعبة الخبز أعلنت عن زيادة سعر الرغيف الحر تم تحريكه بمقدار 50 قرش..وللاسف السولار زاد جنيهان دفعة واحدة ..كما سترتفع أجرة النجار والسباك وباقى المهن الحرفية ..وللاسف أغلب التجار ستتجه لزيادة مبالغ فيها لأنهم يرون أن الدولة نفسها أصبحت تاجر جشع وتقوم برفع أسعار خدماتها سواء أسعار تذاكر النقل وأسعار فواتير والكهرباء ..فللاسف الدولة هى السبب فى الغلاء ..فنحن أول دولة فى العالم تزود أسعار المحروقات 3 مرات فى سنة واحدةوهذا ليس له مثيل فى العالم ولسنا فى حرب عالمية ..فى حين أن الاردن تخفض للمرة الخامسة وايضا اسرائيل ..

أكد أن كان لا داعى لزيادة أسعار الوقودة للمرة الثالثة فى نفس العالم وبالتالى طوال ما الدولة تقود الغلاء لن تستطيع السيطرة على التجار ووقف نزيف ارتفاعات الاسعار ..حتى فكرة الرقابة لن تجدى فى ظل زيادة أسعار السولار وزيادة أسعار فواتير الكهرباء بنسبة 40%..وارتفاع سعر اسطوانة البوتجاز التى ساهمت هى الأخرى فى ارتفاع كافة السندوتشات ..وأكد د”نادر نور الدين “أن أى اجراءات حمائية فى الوقت الحالى لن تأتى بثمارها فكان ينبغى على الحكومة قبل اتخاذ قرار رفع أسعار السولار والبنزين دراسة أحوال الناس والسوق لأن ارتفاع السولار والبنزين سيؤدى لمزيد من التضخم وموجة غلاء تصيب كافة السلع..فللاسف الحكومة تتخذ قرارات تساهم فى خلق مزيد من الفقراء

الغاء الدعم

فيما أكد د”وائل النحاس” الخبير الاقتصادى أن اتجاه الحكومة المصرية نحو زيادة اسعار الوقود ليس له علاقة بالسعر العالمى للبترول إنما هو اتجاه أصيل لديها منذ عام 2014، لتخفيض الانفاق ,و جزء من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

واوضح ان سياسات الحكومة لا تهتم بالمواطنين الفقراء فهذه الزيادات سيكون لها مردود على معدلات التضخم التى وصلت الى ذروتها,وتوقع بارتفاع معدلات التضخم فى الداخل نتيجة قرارات الحكومة غير المدروسة والتى ستؤدى إلى الإطاحة بمستويات معيشة الفئات ذات الدخول الثابتة والمحدودة،وارتفاع نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر.

واشار الى أن استمرار سيناريو ارتفاع معدل الاسعار يزيد من أوجاع الفقراء ومحدودي الدخل، موضحا إنه لتفادى الاثار الكارثية لازمة ارتفاع الاسعار يجب على الحكومة أن تتدخل لحماية محدودي الدخل وقيامها بدورها فى ضبط الاسواق ولكن للاسف هذا لن يحدث.

وأوضح “النحاس”أن الحديث حول توفير الدعم للانفاق على التعليم والصحة غير حقيقى فالدولة تتجه لرفع الدعم عن الصحة والتعليم وكافة الخدمات بدليل ارتفاع أسعار الخدمات بالتأمين الصحى وارتفاع سعر تذكرة المستشفيات العامة وأجرة سيارات الأسعاف ..وللاسف الحكومة تحاول تخفيض الانفاق لصالح سداد الدين وفوائده وعدم الاقتراض والمواطن هو الضحية وأوضح أن الحكومة تعتمد حاليا على المبادرات التى تطرح سلع غذائية مخفضة وكل هذه مسكنات وغير قادرة على حل الأزمة .