سري الدين: حجم الاستثمارات العامة وصل 80% وليس هناك جدية في تخارج الحكومة من المشروعات العامة

قال النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ: إن هناك توجه بتخفيض حجم الاستثمارات العامة حيث كانت قبل عام 2010 حوالي 20% من إجمالي الاستثمارات وكانت الاستثمارات الخاصة في حدود 75%، والآن انقلبت حجم الاستثمارات العامة ووصلت إلى 80% من المشروعات الاقتصادية البنية الأساسية على حساب الإنفاق على حساب الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.

وأضاف سري الدين أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة الخاصة بشان استيضاح خطة الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام، يهمنا وجهة نظر الحكومة فيما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وخطة الدولة في توسع الاستثمارات الخاصة وتوسيع قاعدة.

وتابع سري الدين بان التخارج من بعض المشروعات العامة لم نرى أي فيها أي جدية ويقدح في مصداقية الحكومة في توسيع التخارج فمن المشروعات العامة.

وشدد سري الدين بأن هناك فرصة ذهبية في التخارج من المشروعات العامة من مطارات وطرق وغيره بهدف توجيه هذه الإيرادات إلى التعليم والصحة، ونرجو أن نري جدية في هذا الملف.