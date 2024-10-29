وزارة العمل: ندوة توعوية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمحافظة دمياط

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نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوة للتوعية بمركز شباب عزبة البرج بحضور ١٠٠ من المواطنين للتوعية في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، و كذلك التعريف بالخدمات التى تقدمها مديرية العمل بدمياط .
وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية .
وأضاف مدير المديرية ، أنه ألقت الندوة ك/نيرمين عبد الكريم المفتشية بإدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام المديرية عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ومؤكداً على قيام المكاتب والأجهزة التابعة للمديرية فى مجال السلامة والصحة المهنية بدورها الهام فى توعية المواطنين بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى حياتنا اليومية بما يقلل من خطر الاصابات والحوادث داخل أماكن العمل والمنازل وغيرها ضمن خطة للتوعية يجرى تنفيذها على مدار العام ، مع استمرار الجهود فى توفير فرص العمل اللائقة وفرص التدريب لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ..
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