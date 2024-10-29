وزارة العمل: ندوة توعوية حول حقوق المراة في العمل بمحافظة الدقهلية

نظمت مديرية العمل بالدقهلية ندوة فى مجال حقوق المرأة في العمل ، والزواج المبكر وخطورته على المرأه وأثاره على الزيادة السكانية )، وذلك بمستشفى الهدى للخدمات الطبيه بطلخا ، وبالتنسيق مع ديوان عام محافظة الدقهلية.

وأوضح أحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية أنه خلال الندوة تم الاجابة على استفسارات العاملين وخاصة السيدات فيما يخص موضوع المرأة أو ما يخص قانون العمل 12 لسنه 2003 والمواد الخاصة بالمراة، مضيفاً أنه تنم تنظيم الندوة تحت إشراف صالح عبدالهادي مدير منطقة عمل طلخا ، وسامح عبدالحميد مدير مكتب عمل طلخا ، بالتنسيق مع ادارة المستشفى