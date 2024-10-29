وزارة العمل: ندوة توعية حول “جرائم الاتجار بالبشر وحقوق المرأة العاملة” بمستشفى الجهاز الهضمي بالدقهلية

وأوضح المستشار أحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية، أنه ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لتوعية جميع العاملين بحقوقهم وواجباتهم بهدف استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج…مشيراً إلى أن الندوة تناولت عدة موضوعات هامة منها : التعريف بمفهوم جريمة الإتجار بالبشر، وتوضيح اشكال الإتجار بالبشر، والتعريف بأركان جريمة الإتجار بالبشر و وسائل مكافحة هذه الجريمة الإتجار، وتوعية الأفراد بهذه الجريمة وكيفية مكافحتها.

كما تم التوعية بحقوق المرأة العاملة ، وأضاف مدير المديرية أنه تم الرد على استفسارات الحاضرين وقامت إدارة المستشفى بالشكر على مثل هذه الندوات التوعوية للافراد لما لها من دور بالتعريف بالقضايا الجديدة التى تمس المجتمع.