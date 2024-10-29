برلمانية تطالب الحكومة بتوضيح إجراءات إعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية لتخفيف العبء على الموازنة العامة

أكدت النائبة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ ونائب وزير التخطيط الأسبق على أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تقوم منذ عدة سنوات باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الضبط المالي وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وطرحت عضو مجلس الشيوخ 4 أسئلة محددة لمناقشة تفاصيل جهود إصلاح المالية العامة، متضمنة إجراءات رفع كفاءة الإنفاق العام وتتضمن الأسئلة المطروحة: كيف تساهم جهود الإصلاح في دعم الأهداف التنموية للدولة وعلى رأسها زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى الدخول، وتنمية رأس المال البشري؟. وكذلك ما تم من إجراءات بالنسبة للمادة رقم 2 من مواد إصدار قانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون والمادة 8 من القانون؟

وطالبت عضو مجلس الشيوخ الحكومة الرد عن ماذا تم من إجراءات فعلية لإعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية لتحقق الهدف الأساسي من إقامتها والذي يتمثل في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وأن توفر التمويل الذاتي اللازم لنشاطها ولتؤدي الأدوار المنوطة بها، حيث بلغ صافي العلاقة بين ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية (415 مليار جنيه) وما يتاح لها من الموازنة العامة للدولة (541 مليار جنيه سالب 126 مليار جنيه وكذلك ما تم من إجراءات وما هي نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

وتساءلت المغربل في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عن كيفية تعظيم استفادة مصر من إجراءات “ميثاق “المستقبل” الذي صدقت عليه الدول في سبتمبر 2024، خاصة ما يتعلق بالإجراءات رقم 49 وحتى 52 المرتبطة بإصلاح الهيكل المالي الدولي لتعبئة موارد إضافية لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ولتمكين الدول من الاقتراض بشروط أفضل لتتمكن من الاستثمار لتحقي التنمية في الأجل الطويل، ولتحقيق استقرار النظام المالي وصموده.