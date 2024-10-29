برلمانية: أوقفوا التعدي على أسود قصر النيل بعد طلائها باللون الأسود 

طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التدخل لوقف ممارسات الحكومة من تعدٍ واضح على ممتلكات الشعب المصري، وتراثه وآثاره، وكأنها في عداء مع الشعب وخصام مع البرلمان الذي تلغي دوره في تلك القرارات الهامة التي تهم كل المصريين.

وقالت عضو مجلس النواب: أعرب عن تخوفي الكبير من أعمال صيانة أسود قصر النيل والحقيقة لم تكن الأخيرة، فهي ضمن خطة لصيانة 21 تمثالًا بالميادين العامة بالقاهرة يستخدموا فيها الرولة في دهان التماثيل باللون الأسود بدلا من لونها الأصلي لمادة البرونز وهو خطأ كبيرًا وفقا لما أكده المتخصصون ومخالفًا للقواعد العلمية والفنية لأنه يفقد التماثيل قيمتها الفنية.

وطالبت بسرعة التحرك لإزالة هذا الطلاء الغريب بمواد لا تؤثر على لون التماثيل الحقيقي. وتنظيفها التماثيل بالمواد المخصصة لذلك وباستشارة المتخصصين في علم وترميم الآثار. فإلى أي مدى تستمر الحكومة في محو معالم القاهرة تحديداً بهذا الشكل، دون مناقشة المسؤولين والمتخصصين.

وأوضحت، أن عمر تماثيل أسود قصر النيل يصل إلى أكثر من 150 سنة، وهي ضمن 4 أسود صنعها الخديوي إسماعيل لابنائه الأربعة وتشكل أثر هام وعلم من أعلام القاهرة الخديوية. فـ بدلا من إزالة التراب من عليهم و تلميعهم بمواد مخصصة لذلك، وإسناد تلك المهام للمتخصصين في أعمال ترميم الآثار وتنظيفها، استخدم القائمين على صيانتها دهان (لاكيه) الذي يدهن به الأبواب والشبابيك.

وبناء عليه، طالبت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الدولة بتدخل عاجل لمنع التعدي المستمر على آثارنا وتراثنا وأشجارنا ومنشآت وحدائق مصر. ومعاقبة كل من هو يفسد ذلك من أجهزة حكومية محلية وبالمحافظات.