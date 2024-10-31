النائب وحيد قرقر: محاولات تشويه دور مصر تجاه القضية الفلسطينية لن تفلح في تنفيذ هدفها

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية، معروفة عبر التاريخ، فمصر كانت عماداً للقضية الفلسطينية، ولا تزال، وتعكس جهودها المستمرة التزامها القوي بدعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والعدالة، من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية، حيث تعمل مصر على تعزيز الوعي الدولي بقضايا الاحتلال وحقوق الإنسان في فلسطين.

وأضاف قرقر: أن محاولات التشكيك في الدور الوطنى المصرى، هى محاولات خبيثة هدفها تشويه الدور المصري، تجاه تلك القضية الهامة، مشيرا إلي أن ما تردد عن استقبال ميناء الاسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح الاحتلال، هو أمر يندرج تحت تلك المحاولات الخبيثة التى لايمكن لعاقل أن يصدقها.

وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل تقدم كل ما تملك من جهود داعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن تلك المحاولات لن تفلح في تنفيذ مخططها.

وكان مصدر رفيع المستوي نفي ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الاسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل و أن لا صحة لذلك، وتأتي تلك الأكاذيب في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.