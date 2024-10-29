نقيب المحامين: نحرص على تشكيل كافة لجان النقابة بالتوافق التام

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، إن مجلس النقابة العامة في اجتماعه أمس قرر إرجاء تشكيل بعض اللجان النقابية، هي لجان الصندوق والمرأة والحريات والمعهد والتخطيط، وذلك في ظل الرغبة والإصرار على إنهاء تشكيل اللجان بالتوافق التام.

وأوضح النقيب العام، أن لجنة الحريات تعد من أهم اللجان النقابية التي يحرص على تشكيلها بالشكل الذي يضمن أداء فعال لدورها سواء فيما يرتبط بالمحامين أو بالقضايا المجتمعية العامة، وأنه سوف يتم إعلان تشكيلها خلال فترة وجيزة مع تكليفات ومهام واضحة ومنظومة عمل تحقق المطلوب منها في مساندة المحامين والدفاع عن الحريات العامة.

وكان مجلس نقابة المحامين قد قرر في اجتماعه أمس، برئاسة النقيب العام، تشكيل 15 لجنة نقابية بالتوافق التام، وتم إرجاء تشكيل 5 لجان لوقت لاحق.