وزير العمل يتفقد مكاتب العمل في شرم الشيخ

بدأ وزير العمل محمد جبران جولته،صباح اليوم الخميس إلى مدينة شرم الشيخ ،بزيارة “مكتب العمل”،وذلك بحضور اللواء خالد متولي نائبًا عن محافظ جنوب سيناء ،اللواء د. خالد مبارك،واللواء رماح السيد هاشم رئيس مجلس المدينة،ووفاء نجاح مدير مديرية العمل بالمحافظة..تفقد الوزير “مكتب العمل” ،وإستمع إلى العاملين ،وحثهم على المزيد من العمل ،وتقديم الخدمات ،والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم ،كما عقد الوزير داخل مكتب العمل إجتماعًا مع ممثلي أصحاب الأعمال والمنشأت السياحية ،تناقش معهم في تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك في كافة مجالات العمل..وتفقد الوزير قطعة أرض مساحتها 4800 متر المخصصة لإقامة مركز تدريب مهني عليها ،لتأهيل شباب المحافظة على المهن التي يحتاجها سوق العمل ..جدير بالذكر أن جولة الوزير اليوم تشهد العديد من الفعاليات منها تسليم عقود عمل للشباب وذوي الهمم ،وفعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” ،وتوقيع بروتوكول تعاون في مجالات التدريب المهني ..