عبدالمنعم الجمل: اتحاد عمال مصر داعم لكل خطوات الدولة في مواجهة التحديات داخليا وخارجيا
قال عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، “نحن نعيش ظرفا استثنائيا يتطلب منا جميعا التكاتف والترابط ، والتخلي عن الأمور الشخصية والسطحية والأفق المحدود ، والتفكير بعين التجرد من أجل تخطي الوطن لهذه المرحلة الاستثنائية ، وهو ما يتطلب منا استلهام روح اكتوبر ، روح العزيمة والتحدي ، روح الانتصار والاصطفاف حول الوطن ”
جاء ذلك خلال كلمة القاها في احتفالية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بذكرى انتصارات حرب اكتوبر، بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول، بحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و رؤساء النقابات العامة، و أعضاء مجلس النواب ،وعددا من القيادات العمالية والنقابية .
ارسل رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، برسالة باسم عمال مصر للقائد والدرع الحامي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و جدد من خلالها العهد بأن يظل عمال مصر هم جنود الإنتاج وحائط الصد المتين أمام المغرضين والحاقدين والكارهين نهضة وتنمية هذا الوطن .
واضاف الجمل ،ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، له مواقفه الوطنية الداعمة لكل خطوات القيادة السياسية ، ومتواجد بكل قياداته ونقاباته العامة ولجانه النقابية في كافة الاستحقاقات الوطنية.
وتابع : سيظل اتحاد عمال مصر داعم لكل خطوات الدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات داخليا وخارجيا ، معلنا دعم اتحاد العمال الكامل وتواجده المستمر فيما تتخذه الدولة من قرارات علي كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال الجمل ، اكرر علي مسامعكم ما أؤمن به ، وهو أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية و القوات المسلحة عقيدة راسخة في نفوس عمال مصر ، ترجمت بتلاحم الشعب مع الجيش في كل المواقف والظروف ، وستظل باقية في القلوب وتدرك أهميتها العقول، و ان استقرار الوطن وأمانه هي غايتنا والدفاع عنه واجب وطني علي كل فرد ، وان الدفاع ليس بالسلاح فقط ، ولكن الدفاع بالكلمة ونبذ الفرقة ومواجهة الشائعات والوقوف أمام من يحاولون نشر الطاقة السلبية والاستخفاف بكل إنجاز .
وفي ختام كلمته طالب الجمل من كافة الحضور وكل عمال مصر ، التمسك بروح اكتوبر وأن تظل أمام الجميع لنستطيع أن نحتفل مع كل تحدي بعبور جديد تحققه القيادة السياسية .
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