أمين عمال مصر: نجدد العهد مع الرئيس ببذل الجهد لتحقيق التنمية والرخاء لمصر

قال عيد مرسال الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، نحتفل سوياً بالذكرى ال 51 لشعب ناضل بكل إرادة قوية وعزيمة صلبة لا تلين لتحرير أراضيه المحتلة.

أضاف مرسال، أن الشعب المصرى بكافة فئاته وبدعمه والتفافه حول قيادته السياسية والعسكرية، سطر بأحرف من نور صفحة مضيئة في تاريخ مصر ، قائلا: من حقنا أن نشعر بالفخر والكبرياء ، ففى السادس من أكتوبر إستعادت مصر بجيشها من الأبطال البواسل من أبناء شعبها العظيم العزة والكرامة ، وضربت أروع الأمثلة في الوطنية و الايثار والتضحية.

وتابع الامين العام : كعادتنا دائماً في أحلك المحن والصعاب نستطيع إبهار العالم أجمع ، فقد إصطف عمال مصر الأوفياء متحدين مع كافة فئات وطوائف الشعب المصرى العظيم داعمين ومؤيدين ومساندين لقياداتهم السياسية والعسكرية و لجيشهم وشرطتهم من الابطال البواسل فى ملحمة وطنية مهيبة لإستعادة العزة والكرامة العربية والمصرية على حد سواء.

واختتم مرسال كلمته قائلا: بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً ، فإن عمال مصر وهم يدركون تماما ويعون جيداً حجم التحديات والمعوقات التي تواجهها الدولة المصرية الأبية منذ سنوات مضت وحتى اليوم على الساحتين الاقليمية والدولية ، فإنهم وبكل فخر واعتزاز يجددون العهد الذي قطعوه على أنفسهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ببذل كل حبة عرق في سبيل تحقيق التنمية والرخاء والإزدهار لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

جاء ذلك خلال احتفالية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بذكرى انتصارات حرب اكتوبر، بحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و رؤساء النقابات العامة، و أعضاء مجلس النواب ، وأعضاء و رؤساء اللجان النقابية.