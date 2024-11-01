“الإسكان”:  رئيس الجهاز يتابع أعمال المرافق والطرق بمناطق بالعبور الجديدة

في ضوء توجيهات وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لأعمال المرافق والطرق لمناطق الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة .

وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة قام الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز يرافقه النواب والمعاونون ومديري الإدارات التنفيذية بزيارة ميدانية لمنطقة قطع أراضي الإسكان المميز وبيت الوطن وأراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بالمدينة حيث تهدف هذه الزيارة إلى متابعة سير العمل في مشاريع المرافق العامة واستكمال أعمال الطرق في المناطق المذكورة وذلك لضمان توفير بيئة سكنية مناسبة وملائمة للمواطنين.

خلال الجولة اطلع رئيس الجهاز على ما تم إنجازه من مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف حيث استمع إلى تقارير تفصيلية من المسؤولين عن تقدم الأعمال كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وحث على بذل المزيد من الجهد لتسريع وتيرة العمل في المناطق المذكورة لتلبية احتياجات المواطنين.

كما تابع موقف تنفيذ الأعمال الخاصة بأعمال شبكة الطرق وما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية والمحيطة بالمناطق المذكورة حيث نبه سيادته علي الإلتزام بالجودة في تنفيذ الأعمال والإهتمام بالاختبارات طبقا للمواصفات مع تكثيف العمالة وسرعة نهو الأعمال .

كما تم مناقشة بعض التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع وأكد رئيس الجهاز على ضرورة تذليل هذه العقبات من خلال التنسيق المستمر بين الإدارات المختصة لضمان سير العمل بسلاسة ودون معوقات .

كما شدد على الشركات المنفذة والإدارات المعنية و رؤساء الاحياء على ضبط المخالفات ومتابعة الجدول الزمني لإزالة جميع المخلفات وعلى من يخالف تلك التعليمات سوف يتعرض للمسائلة القانونية .

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الإسكان وتوفير فرص سكنية متنوعة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتعتبر متابعة رئيس الجهاز لهذه المشروعات تعبيراً عن حرصه على تحقيق الرضا لدى المواطنين وضمان استكمال الأعمال في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة.

في الختام تؤكد هذه الزيارة حرص رئيس الجهاز على متابعة المشروعات التنموية بشكل دوري وتستعرض جهود الدولة في تحقيق رؤية تنموية شاملة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.