“الرى”: الانطلاق الرسمى لحملة “على القد” للتوعية بترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث

انطلقت اليوم الأول من نوفمبر ٢٠٢٤ بشكل رسمى حملة “على القد” تحت رعاية كريمة من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ، ومشاركة العديد من الوزارات والجهات والمنظمات إلى جانب وزارة الموارد المائية والرى وهى وزارات ( التربية والتعليم – الاوقاف – الثقافة – الزراعة – النقل – البيئة ) ومؤسسة مصر الخير ، ومنظمة اليونيسيف ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وإتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية ، تطبيقا لمفهوم العمل المتكامل من مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامه لضمان نجاح الحملة فى تحقيق أهدافها .

وقد صرح الدكتور سويلم أن هذه الحملة تهدف لتوعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، متوجهاً بالدعوة للمواطنين للقيام بدورهم فى ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة المبذولة فى هذا المجال، مؤكداً على تكامل مجهودات الوزارة مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإنجاح هذه الحملة التوعوية الهامة وقد تم خلال الفترة الماضية التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين ، والتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية وزارة الأوقاف لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين بإستخدام افكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والدروس الدينية ، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب وشركة الصرف الصحي لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات مع مشاركة ممثلين عن وزارة الرى في هذه الندوات ، كما تم التنسيق مع اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الحملة لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين من أعضاء روابط مستخدمى المياه والتى سيساهم علماء وزارة الاوقاف فى توجيهها لأهالى القرى والمزارعين واعضاء الروابط بعد توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الرى ، ومن المزمع ان تكون خطبة الجمعة القادمة – يوم ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ – مخصصة على المياه وترشيدها والحفاظ عليها .

وفى إطار الإعداد للحملة .. تم تدريب عدد ١٥٩٢ من أئمة وزارة الأوقاف والسادة واعظى الأزهر الشريف فى ٦٥ ندوة بعدد ٢٣ محافظة وجارى إستكمال التدريب في باقى المحافظات .

كما سيبدأ اليوم الاول من نوفمبر ٢٠٢٤ إطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) و وسائل التواصل الإجتماعى لتوعية المواطنين بأهمية المياه ، والتنسيق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو ، والإستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه .

كما يجرى التنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لنشر التنويهات التوعية فى القنوات التلفزيونية بإعتبارها أحد أهم أدوات التوعية وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين ، مما سيسهم بشكل كبير فى نجاح حملة “على القد” و وصول تأثيرها لأكبر عدد من المواطنين .

وقد تم يوم ١٧ اكتوبر ٢٠٢٤ تنظيم جلسة ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه تم خلالها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وكل من مؤسسة مصر الخير والاذاعة المصرية لتنفيذ انشطة الحملة ، وذلك فى حضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس امناء مصر الخير ، وكوكبه من رؤساء تحرير المؤسسات الصحفيه و المثقفين والاعلامين وكبار الكتاب و المؤثرين في المجتمع المصرى وممثلي الوزارات وقيادات وزارة الموارد المائية والري .