تنفيذا لتعليمات وزير الإسكان..” إنشاء نقطة أمنية شرطية بالحي 14 في العبور الجديدة لتعزيز الأمن للمواطنين “

تنفيذًا لتعليمات شريف الشربيني وزير الإسكان والدكتور المهندس احمد اسماعيل جبر رئيس الجهاز بضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين قامت لجنة مكبرة من وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن القليوبية بالتعاون مع جهاز مدينة العبور الجديدة بمعاينة قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000 متر مربع وذلك بهدف إنشاء قسم شرطة في الحي الثالث عشر والرابع عشر شرق الطريق الدائري الاوسطي بمدينة العبور الجديدة جاءت هذه الخطوة حرصًا على تعزيز الخدمات الامنية لسكان المنطقة وتلبية لاحتياجاتهم الأمنية المتزايدة.

وشملت أعمال المعاينة دراسة الموقع المقترح من كافة النواحي وتحديد أفضل السبل لتوفير الخدمات الأمنية بأعلى مستوى من الكفاءة وقد تمت الموافقة من قبل وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن القليوبية على البدء في تنفيذ المشروع وذلك بعد إجراء دراسة شاملة تؤكد جدوى إقامة النقطة الأمنية في هذا الموقع. وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الدولة المصرية التي تولي أهمية كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار في المدن الجديدة حيث تشهد هذه المدن تطورًا سكانيًا وعمرانيًا سريعًا مما يستوجب توفير بنية تحتية أمنية متكاملة.

وتعد هذه النقطة الأمنية الشرطية عند إنشائها خطوةً هامة لتعزيز مستوى الأمن في مدينة العبور الجديدة خاصة في الحي 14 الذي يعد من الأحياء النامية والتي تشهد إقبالاً سكانيًا متزايدًا. كما ستساهم النقطة الأمنية في توفير خدمات متكاملة تشمل متابعة الحالة الأمنية في المنطقة وسرعة الاستجابة لأي طارئ قد يحدث مما يعزز الشعور بالأمان لدى السكان ويشجعهم على الاستقرار في المنطقة.

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في جذب مزيد من السكان والمستثمرين إلى الحي 14 بمدينة العبور الجديدة باعتباره خطوة أساسية نحو توفير بيئة آمنة تتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات العمرانية الجديدة.