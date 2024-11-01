” النقل” تنفى رسو إحدى السفن الألمانية بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خلصة بوزارة الانتاج الحربى

أعلنت وزارة النقل؛ نفى ما تم نشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعى بأن الحكومة المصرية سمحت لإحدى السفن الألمانية بالرسو بميناء الأسكندرية.

حيث تؤكد الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة وأنه تم السماح للسفينة “KATHRIN” برتغالية الجنسية وترفع العلم الألمانى بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى وأن السفينة تقدمت بطلب رسمى للسماح لها بمغادرة الميناء فى إتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لإستكمال خط سيرها .