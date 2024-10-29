وزير الشباب والرياضة يستقبل الطفل أنس حسين ويعلن انضمامه لكابيتانو مصر

فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، عن انضمام الطفل أنس حسين إلى المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم «كابيتانو» مصر.

وكان الطفل أنس حسين وخلال لقاءه السيد رئيس الجمهورية على هامش احتفالية القبائل العربية والعائلات المصرية أبدى حلمه فى أن يصبح لاعب كرة قدم.

ومن جانبه، عبّر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى عن سعادته بلقاء الطفل أنس، وأكد على الدعم غير المسبوق الذى توليه القيادة السياسية للمنظومة الرياضية والشبابية، ومتابعة فخامة الرئيس لكافة الجهود المبذولة من أجل تلبية متطلبات الشباب.

مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم وتطوير المواهب الرياضية الواعدة، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق طموحاتهم.

وقد أبدى الطفل أنس حسين سعادته بهذا اللقاء، معربًا عن تطلعه للانضمام إلى مشروع «كابيتانو» لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعبًا رياضيًا بارزًا، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مسيرته الشخصية والرياضية فى المستقبل.