برلماني: مصر تواجه محاولات خبيثة لتشويه دورها الوطني التاريخي تجاه القضية الفلسطنيية

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر تواجه محاولات خبيثة من أعداء الوطن لتشويه الدور المصري الوطني و التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، عبر نشر الشائعات والأكاذيب.

وأشاد النائب بسرعة رد الدولة على العناصر المغرضة والكاذبة، من خلال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، وزارة النقل ووسائل الإعلام الوطنية لكشف الأكاذيب التي قالوها حول استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل على حد زعمهم، مضيفا “هذه الشائعات الخبيثة لن تنال من الموقف المصري والدور الوطني التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية”.

وقال النائب؛ إن مصر رفضت تصفية القضية، ووقفت ضد سيناريو التهجير، وتنادي دائمًا بحل الدولتين، كنا قامت بدور كبير في المفاوضات الرامية لوقف الحرب والوصول لهدنة تمهد لوقف إطلاق النار، وأعلنت التدخل لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزامها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

و قال السنباطي؛ إنه منذ بداية الحرب تواجه الدولة المصرية حرب شائعات ممنهجة وأكاذيب على الكثير من المنصات على السوشيال ميديا وتشارك فيها عناصر الجماعة الإرهابية بالخارج، والشعب المصري على وعي تام بطبيعة هذه الأكاذيب و أهدافها، ولا يخفى على أحد أن مصر دعمت القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، ورفضت كافة الجرائم التي ترتكب في حقه ودعت لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد النائب بأن المحاولات المكشوفة تتحطم أمام وعي الشعب المصري، والشعب يعلم أن الدولة المصرية قامت بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو التحركات الدبلوماسية الرامية لمصلحة الشعب الفلسطيني.