إبراهيم نور الدين يعلن استقالته من لجنة الحكام باتحاد الكرة

أعلن المدير الفنى للجنة الحكام باتحاد الكرة إبراهيم نور الدين، اعتذاره عن استكمال مهمته فى اللجنة قبل 24 ساعة على انطلاق الدورى الممتاز الجديد والمقرر له غد «الأربعاء».

وتحدث إبراهيم نور الدين عن سبب الاستقالة المفاجئة قائلًا: «استقالتى جاءت بسبب عدم الإعلان عن التشكيل الرسمى للجنة الحكام، ووضع احد زملائى فى موقف محرج امام الرأى العام بعد إعلانه باتخاذه موقف فى حاله عدم الاعلان عن التشكيل بشكل رسمى، مما يقلل من شأننا جميعا أمام الحكام وعدم القدره على السيطره عليهم او مواجهتهم مستقبلًا.

وعلى الرغم أنه يتبقى أقل من 24 ساعة على انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، ورفض السادة المسؤليين الاستعانة ببعض المتخصصين لاداره ملف تقنيه الفيديو الـ«VAR»، بدلا من بعض الاشخاص المتجاوزين حدود عملهم وتخطيهم التدرج الوظيفى، وتواصلهم مع مجلس الإدارة وإمدادهم بمعلومات خاطئة، تسببت فى زعزعة الثقه بينهم وبين لجنه الحكام مما ادعاهم بالتواصل المباشر مع خبراء عرب من خارج مصر، للتأكد من المعلومات المتضاربة، الأمر الذى كنت لا أسموه من سيادتهم لوضع اللوائح فى الشان المثار آنذاك.

وواصل إبراهيم نور الدين: «ومن وضع مسؤليتى، أرفض التعامل مع منظومة التحكيم المصرى بهذه الطريقة الغير لائقة، لأننا لسنا منبطحين او ساعين على مناصب او مصالح شخصية وعملنا نقوم به كواجب وطنى، لذلك قررت تقديم استقالتى لترسيخ مبدأ الاحترام والتقدير لمنظومة التحكيم المصرى ورموزه من جميع عناصر اللعبة، وعدم رضايا لإهانة رموزه باعتبارها جزء لا يتجزأ من إخراج المسابقة على النحو الذى يريده الجمهور المصرى العظيم.

وأختتم إبراهيم نور الدين تصريحاته، قائلًا: «أتمنى أن يتم التعامل مع لجنة الحكام المصرية بعين الاعتبار مثلما كان يحدث مع أى خبير أجنبى يتولى المهمة، وأرفض تمامًا تصريحات احد المسؤلين بالاتحاد المصرى لكرة القدم والتى مفادها، استقدام خبير أجنبى لرئاسة التحكيم المصرى وإعلانى عدم التعاون معه فى أى منصب وأن اكتفى بتقديم النصائح والمساندة لزملائى الحكام العاملين لأنه وواجب وفرض».