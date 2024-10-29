تعرف على تفاصيل زيارة سكرتير مساعد الـ«فيفا» للنادى الأهلى قبل مباراة العين
استقبل أمين صندوق النادى الأهلى خالد مرتجى، اليوم »الثلاثاء»، بمقر الجزيرة، سكرتير عام مساعد الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»«دان أوتول»، فى حضور عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم هانى أبوريدة، جاءت الزيارة على هامش حضور مباراة الأهلى والعين الإماراتى، والتى من المقرر لها أن تجمع الفريقين مساء اليوم «الثلاثاء»، ضمن منافسات بطولة كأس الـ«انتركونتيننتال».
وأبدى «أوتول» اعتزازه الشديد بزيارة النادى الأهلى، مؤكدا أنه واجهة مشرفة للرياضة المصرية والإفريقية بشكل عام، كونه نادى القرن فى إفريقيا، إلى جانب سجل مشاركاته المميزة فى بطولة كأس العالم للأندية، والنجاحات التى حققها على كل المستويات خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الأهلى يمثل عنصرًا مهما فى تحقيق توجهات الـ«فيفا» نحو تطوير كرة القدم فى أفريقيا، والوصول بها إلى أفضل المستويات العالمية، وأنه يتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد، خالد مرتجى، حرص النادى الأهلى على تطبيق كافة المعايير الاحترافية فى كامل منظومة العمل، ووفقًا لإطار للوائح والخطط التى يعمل بها الـ«فيفا»، والتوسع فى الاستثمار وتطبيق النظم الحديثة فى إدارة موارد كرة القدم.
وفى ختام الزيارة حرص خالد مرتجى على إهداء درع وعلم النادى وقميص الفريق، إلى سكرتير عام مساعد الـ«فيفا»، تأكيدًا على العلاقات القوية التي تجمع الجانبين.
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