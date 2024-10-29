تعرف على تفاصيل زيارة سكرتير مساعد الـ«فيفا» للنادى الأهلى قبل مباراة العين

استقبل أمين صندوق النادى الأهلى خالد مرتجى، اليوم »الثلاثاء»، بمقر الجزيرة، سكرتير عام مساعد الاتحاد الدولي ‏لكرة القدم الـ«فيفا»«دان أوتول»، فى حضور عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم هانى أبوريدة، جاءت ‏الزيارة على هامش‎ ‎حضور مباراة الأهلى والعين الإماراتى، والتى من المقرر لها أن تجمع الفريقين مساء اليوم «الثلاثاء»، ضمن منافسات بطولة كأس ‏الـ«انتركونتيننتال».‏

وأبدى «أوتول» اعتزازه الشديد بزيارة النادى الأهلى، مؤكدا أنه واجهة مشرفة للرياضة المصرية والإفريقية بشكل عام، كونه ‏نادى القرن فى إفريقيا، إلى جانب سجل مشاركاته المميزة فى بطولة كأس العالم للأندية، والنجاحات التى حققها على كل ‏المستويات خلال السنوات الماضية.‏

وأشار إلى أن الأهلى يمثل عنصرًا مهما فى تحقيق توجهات الـ«فيفا» نحو تطوير كرة القدم فى أفريقيا، والوصول بها إلى أفضل ‏المستويات العالمية، وأنه يتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.‏

ومن جانبه أكد، خالد مرتجى، حرص النادى الأهلى على تطبيق كافة المعايير الاحترافية فى كامل منظومة العمل، ووفقًا لإطار ‏للوائح والخطط التى يعمل بها الـ«فيفا»، والتوسع فى الاستثمار وتطبيق النظم الحديثة فى إدارة موارد كرة القدم.‏

وفى ختام الزيارة حرص خالد مرتجى على إهداء درع وعلم النادى وقميص الفريق، إلى سكرتير عام مساعد الـ«فيفا»، تأكيدًا على ‏العلاقات القوية التي تجمع الجانبين.‏