حسام حسن يعلن قائمة منتخب «الفراعنة» للمعسكر المقبل 8 نوفمبر

استقر المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، على إعلان قائمة المنتخب للمعسكر المقبل، يوم 8 نوفمبر، حيث يسعى لمنح اللاعبين الدولين فرصة للتعبير عن قدراتهم وجاهزيتهم فى أول جولتين بالدورى، وهذا سبب تأجيل إعلان القائمة ليوم الثامن من نوفمبر المقبل.

ويستعد منتخب «الفراعنة» بقيادة حسام حسن، لمواجهة نظيره منتخب الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتان خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

‏‎وضمن منتخب «الفراعنة»، الصعود بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

‏‎منتخب «الفراعنة» بدأ مبارياته فى تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على منتخب كاب فيردى بنتيجة 3-0، قبل أن يعود ويفوز على منتخب بوتسوانا بنتيجة 4-0، ثم الفوز على منتخب موريتانيا بنتيجة 2-0، وكرر نفس الفوز على موريتانيا ولكن بهدف دون رد.