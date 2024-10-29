جوميز يثبت محمد عواد فى حراسة مرمى الزمالك ويرفض سياسة التدوير

استقر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، على عدم اتباع سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى خاصة فى ظل المستوى المميز الذى يقدمه محمد عواد فى الفترة الحالية.

وفضل جوميز تثبيت محمد عواد فى مركز حراسة مرمى الزمالك طوال المرحلة المقبلة، على أن يكون التغيير فى هذا المركز بسبب حدوث أمر اضطرارى أو رغبة المدير الفنى فى إجراء تعديل على التشكيل.

وحذر المدير الفنى لفريق نادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، اللاعبين من غموض فريق البنك الأهلى، والذى ستكون مواجهته فى انطلاقة مسابقة الدورى، فى الثامنة مساء «الجمعة» المقبل 1 نوفمبر، فى الجولة الأولى بالدورى المصرى «دورىNile».

وتحدث جوميز مع اللاعبين حول ضرورة توخى الحذر أمام البنك الأهلى، خاصة أن الفريق دعم صفوفه بعدة صفقات جديدة ستكون لها تأثير على تغيير شكل الفريق، ما يجعل المواجهة صعبة وتحمل مفاجآت كثيرة يجب العمل على إدراكها.