قبل مباراة العين الإماراتى.. جمهور الأهلى يملأ مدرجات الدرجة الثالثة

حرص جمهور الأهلى على الحضور مبكرًا إلى ملعب استاد القاهرة الدولى، لمؤازرة فريقهم قبل مباراة العين الإماراتى في بطولة كأس الـ«انتركونتيننتال» للأندية، حيث شهدت مدرجات الدرجة الثالثة يمين ويسار حضور كثيف فى الوقت الذى قاربت فيه مدرجات الدرجة الثانية على الامتلاء بالجمهور.

ويحل العين ضيفًا على الأهلى فى استاد القاهرة الليلة فى ربع نهائى بطولة «إنتركونتيننتال» 2024 «كأس القارات للأندية الأبطال»، والتى تقام بدلًا من كأس العالم للأندية، بعد أيام قليلة من تتويجه بكأس السوبر المحلى على حساب الزمالك، فى حضور جماهيرى يقارب الـ52 ألف مشجع أهلاوى.

ويشارك المارد الأحمر فى كأس الـ«إنتركونيننتال»، بعد فوزه ببطولة دورى أبطلل إفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادى العين الإماراتى فى البطولة كونه بطل آسيا.

ويلعب الفريقين وقت إضافى لمدة 30 دقيقة على شوطين، حال انتهاء مباراة الليلة بالتعادل على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافى أيضًا بالتعادل.