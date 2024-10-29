“القليوبية “: تحكيم مسابقة “مجلة المجلات” على مستوى المحافظة بمشاركة 367 متسابقًا من مراكز الشباب

شهد اليوم الدكتور وليد فرماوى مدير الشباب والرياضة بالقليوبية ، بحضور ياسر محمد فريد مدير عام قصر الثقافة وهانى جميل مدير ادارة النشء بالمديرية فعاليات تحكيم مسابقة “مجلة المجلات” التى نفذتها الادارة العامة للنشء بمديرية الشباب والرياضة على مستوى محافظة القليوبية، والتي شهدت مشاركة واسعة من الشباب من مختلف مراكز المحافظة، حيث بلغ عدد المشاركين 367 طليع وطليعة من مختلف الفئات العمرية.

حُكمت المسابقة من قبل مى فوزى صابر بكالوريوس اداب وتربية تاريخ ، صعد 72 مجلة على مستوى الادارات الفرعية وفاز منها عدد ٣٠ طليع وطليعه على مستوى المحافظة ، وتهدف المسابقة إلى تشجيع النشء على الإبداع وتطوير مهاراتهم في إعداد وإخراج المجلات المصغرة التي تتناول قضايا اجتماعية وثقافية ورياضية متنوعة ، حب الوطن والانتماء ، الاخلاق الحميدة الايجابية ومفاهيم التربية الحديثة ، الظواهر الطبيعية والاكتشافات العلمية الحديثة وقد خضع المتسابقون لعدة مراحل من التقييم .

فى كلمته اوضح الفرماوى أن مثل هذه المسابقات تعزز روح التحدي لدى النشء ، وتساهم في تعزيز مهارات التفكيرالإبداعي لديهم، وتمنحهم الفرصة للتواصل وتبادل الأفكار مع أقرانهم من مختلف المراكز. وأشاد بالدور الذي تلعبه المسابقة في دعم المواهب الشابة واكتشاف طاقات جديدة قادرة على التأثير في المجتمع.

وأعرب ياسر عن سعادته بمستوى المشاركات، حيث أبدع النشء في تقديم أعمال تعكس وعيهم بالقضايا المجتمعية وقدرتهم على التعبير عن أفكارهم بطرق مبتكرة، مما يعكس تطور مستوى الوعي الثقافي والإعلامي لديهم .مؤكدا على أهمية دور النشء و الشباب في نشر الوعي الثقافي والإعلامي.

وتأتي هذه المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة ، لتنفيذ المزيد من المسابقات الثقافية والفنية لدعم الأنشطة الفنية وتعزيز العمل الثقافي، حيث تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى توفير بيئة ملهمة وداعمة للنشء و الشباب تُشجعهم على الابتكار وتساعدهم على تحقيق طموحاتهم، بهدف إشراك أكبر عدد من النشء واكتشاف مواهب جديدة قادرة على المشاركة بفاعلية في بناء مستقبل واعد للمجتمع.