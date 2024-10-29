جامعة بنها الأهلية تنظم ندوة تثقيفية احتفالا بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

شهد أيمن عطية محافظ القليوبية ، واللواء أح/ حرب أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية ، واللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي العسكري ، الندوة التثقيفية احتفالا بمرور 51 عاما على ذكرى انتصارات حرب السادس من اكتوبر، بحضور العقيد محمد طلبة المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية ، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال ، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية.

كما حضر الندوة ممثلي بيت العائلة المصرية ، ومديرو البرامج بالجامعة ، ورؤساء جهاز مدينة العبور ، ورئيس جمعية مستثمرى العبور وأمين عام الجامعة ، والأمين المساعد ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال كلمته أكد المهندس أيمن عطية أن يوم السادس من أكتوبر شهد العديد من التحديات والتضحيات التي قدم بها الشعب المصري ورجال القوات المسلحة دروسًا غالية للأجيال القادم ، فقد نجح جنود القوات المسلحة في تحطيم أكذوبة الجيش الإسرائيلي بحصونه المنيعة وأصروا على تحقيق النصر مقدّمين دماءهم وأرواحهم فداءً لتراب هذا الوطن الغالي العزيز، واستطاعوا بهذا النصر الغالي أن يصنعوا لمصر السلام وأن يهدوا لأبناء مصر عصرًا جديدًا يستطيع فيه أبناء مصر أن يتقدموا بخطوات واسعة في طريق البناء والتنمية.

وأعربت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عن سعادتها بالاحتفال بذكرى مرور 51 عاما على حرب أكتوبر والتى تعلمنا منها أن الكفاح قادر على تغيير الواقع وتحويل الهزيمة إلى نصر ، كما إنها تعطي الدرس بأن تغيير الواقع لا يمكن أن يتم أبدًا بالشعارات أو الكلمات الرنانة إنما يأتي بالتخطيط والجهد والعمل والتضحيات.

وأشارت ” شعراوى ” الى أن إنه كان من الضروري أن تقيم الجامعة هذه الندوة التثقيفية بغرض توعية الطلاب والطالبات بالدروس والعبر التي يمكن تعلمها من انتصارات أكتوبر والتأكيد على المعدن الأصيل للشعب المصري على مر العصور، وقدرته على الوحدة والتماسك في أوقات الأزمات ، موجهة التحية لكل من ساهم فى صنع أعظم أيام مصر فى تاريخها الحديث ، والتحية لأرواح الشهداء وتحية احترام وتقدير للقوات المسلحة رمز الباسلة والصمود.

وفى كلمته أكد الدكتور تامر سمير أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة تعد أروع اللحظات فى تاريخ مصر الحديث حيث نستعيد معها بطولات الجيش المصرى العظيم الذى أعاد كتابة التاريخ بدمائهم وتضحياتهم محققين نصرا عظيما تجاوز حدود التوقعات وأعاد لمصر كرامتها وهيبتها.

وأضاف ” سمير ” أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية بل كانت رسالة للعالم أجمع بان مصر قادرة على الدفاع عن أرضها وكرامتها مهما كانت التحديات ، مضيفا أننا نستلهم من انتصارات اكتوبر العظيمة الدروس والعبر والتأكيد على ضرورة التمسك بوحدتنا الوطنية والعمل الجاد لبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة

من جانبه قال الدكتور محمود شكل أن حرب أكتوبر ملحمة وطنية ولحظة فارقة فى تاريخ أمتنا العربية و رمزا للإرادة والتحدي ودرسا فى الوحدة والعزيمة ، كما جسدت انتصارات أكتوبر قدرة الإنسان المصري على مواجهة التحديات مهما كانت صعبة وتحقيق الإنتصار عندما تتوفر الإرادة الصلبة والإيمان بالقضية.

واشار ” شكل ” إلى أن الندوة تستهدف نشر الوعي بين طلاب وطالبات الجامعة وتسليط الضوء على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة حتى ننعم اليوم بالحرية والسلام .

واستهل اللواء أح/ حرب أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، كلمته بنقل تحيات السيد الفريق الأول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما أعرب عن سعادته بتواجده بجامعة بنها الأهلية بيت العلم والمعرفة ، مشيرا الى أن احتفالنا بذكرى انتصارات أكتوبر يمثل تجسيدا لإرادة مصر العظيمة بقيادتها السياسية، ورجال جيشها البواسل، وجموع شعبها بكل اطيافه، وعزم مصر، على أن تظل حصن الأمة، ودرع حماية امنها، واستقرارها، والحفاظ مقدراتها

واكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري على ضرورة توعية الشباب وحمايتهم من الأفكار المغلوطة والمعتقدات الهدامة من خلال الإدراك الصحيح والوعي الحقيقي لكافة المخاطر والتهديدات التي تهدد الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ، مشيرا الى أن الأوضاع داخل الجوار الجغرافي غير مستقرة وهو ما يزيد من التهديدات ضد مصر ، مما يتطلب الوعي الكامل منا جميعاً لمصالحنا القومية وادراكنا العظيم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في كافة المجالات داخليًا وخارجيًا.

وتضمنت فعاليات الندوة التثقيفية محاضرة ألقاها اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي العسكري وأحد أبطال حرب أكتوبر، والذي أكد أن انتصار أكتوبر كان لحظة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية، حيث استعادت مصر كرامتها الوطنية وعلى أرضها، وأثبت الجيش المصري قدرته الفائقة على التخطيط والتنفيذ والانتصار في مواجهة أكبر التحديات العسكرية.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري لاتزال حاضرة على كافة الجبهات الاستراتيجية الأمر الذى يستلزم منا ان نكون قادرين على مواجهتها، والتصدي لها ، بوحدة إرادتنا، وصلابة شعبنا، وعزيمة وقدرة قواتنا المسلحة، لنحفظ لمصرنا عزتها وكرامتها، وسيادتها واستقرارها.

وشهدت الندوة التثقيفية تقديم الدروع وتكريم عدد من أسر الشهداء وتقديم الدروع.