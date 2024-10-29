وزير العمل يلتقى السفير علاء حجازي قبل استلام مهامه كمندوب دائم لمصر لدى الأمم المتحدة

استقبل محمد جبران وزير العمل،اليوم الثلاثاء ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية،السفير علاء حجازي ،الذي سوف يتسلم مهامه الجديدة خلال أيام قليلة كمندوب دائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف..في بداية اللقاء تقدم الوزير جبران إلى السفير الجديد ،بخالص التهنئة على توليه هذا المنصب،وتمنى له التوفيق والنجاح ،وأكد على أهمية دور بعثة مصر في جنيف في استعراض جهود الدولة المصرية في كافة المجالات أمام منظمات الأمم المتحدة،وسياسات التزامها بمعايير العمل الدولية ..واتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق فيما يخص استعراض ملفات العمل أمام منظمة العمل الدولية ،وتنظيم لقاء مطلع العام المقبل بين “الوزير ” وقيادات المنظمة في جنيف لتفعيل التعاون ،والتأكيد على التزام مصر بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها وقراراتها التي تخص ملف العمل ،والاستمرار في التنسيق المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية في كافة المجالات المشتركة…