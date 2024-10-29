الأهلى إلى نصف نهائى بطولة الـ”إنتركونتيننتال”.. عبر العين بثلاثية نظيفة

اكتسح النادى الأهلى نظيره العين الإماراتى بثلاثية نظيفة، فى ربع نهائى بطولة الـ”إنتركونتيننتال”، ليصعد لنصف نهائى البطولة.

أحرز أهداف “المارد الأحمر” وسام أبو على بالدقيقة 32، ثم إمام عاشور بتصويبة صاروخية بالدقيقة 55، وأخيرًا محمد مجدى “أفشة” من ركلة جزاء بالدقيقة 92 من زمن المباراة، لتنتهى بفوز كبير للشياطين الحمر.

بدأت المباراة بسيطرة من المارد الأحمر على الكرة مع تكثيف المحاولات الهجومية وسط سلسلة من الفرص المهدرة وأبرزها عن طريق رامى ربيعة فى الدقيقة التاسعة.

ظهر الفريق الضيف غير قادرًا على مجارة كتيبة السويسرى مارسيل كولر، ليقتنص الدولى الفلسطينى وسام أبو على هدف التفوق فى الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، مستغلًا خطأ المدافع يحيى نادر.

واصل فريق النادى الأهلى تقدمه الهجومى رغم أفضلية النتيجة، وسط محاولات تفتقد الخطورة والاكتمال من العين وأبرزها تسديدة بالاسيوس في الدقيقة 42.

بدأ “المارد الأحمر” الشوط الثانى، بقوة وأسلوب لعب يشبه أجواء «الشوط الأول» مع تفعيل سلاح العرضيات عن طريق اليسارى يحيي عطية الله التى واجهها العين بالكثافة العددية داخل المنطقة.

شهدت الدقائق من 51 إلى 54 سيطرة نسبية من فريق العين قبل أن ينفذ الأهلي تحولًا هجوميًا سريعًا، ليرسل طاهر محمد طاهر عرضية رائعة وجدت تصويبة صاروخية من القادم إمام عاشور، وذلك فى الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وكان الأهلي قريبا من تعزيز التفوق بهدف ثالث فى الدقيقة 62 بأقدام وسام أبو على ولكن يقظة دفاع الأزرق أفسدت المحاولة.

لجأ كولر إلى مقاعد البدلاء فى الدقيقة 80 بإشراك الثنائى عمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد بدلًا من حسين الشحات وأحمد نبيل “كوكا”، وتمثلت أخطر فرص العين فى رأسية لابا كودجو عند الدقيقة 86 والتى مرت بجوار قائم محمد الشناوى.

ومنح كوار الثنائى محمد مجدى “أفشة” وأشرف دارى فرصة المشاركة فى التتويج عند الدقيقة 89 بدلًا من إمام عاشور وياسر إبراهيم.

وقدم الأهلى هجمة مرتدة سريعة فى الدقيقة 90 عن طريق عمر كمال عبد الواحد ليحصل على ركلة جزاء، تمكن محمد مجدى “أفشة” من ايداعها الشباك فى الدقيقة 92.