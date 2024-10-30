كولر: لاعبو الأهلى استحقوا الفوز على العين.. لم يبخلوا بـ«نقطة عرق»

أعرب المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، عن سعادته بالفوز على العين الإماراتى فى بطولة كأس «إنتركونتيننتال»، وأشار إلى أن كل اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال المباراة، وتألقوا جميعًا وكانوا عند حسن الظن بهم، ولم يبخل أى منهم بنقطة عرق فى سبيل تحقيق الهدف.

ووجه كولر الشكر إلى جماهير الأهلى، التى ساندت الفريق فى الملعب منذ انطلاق المباراة، موضحًا أنه يطمح فى تحقيق المزيد من الألقاب والبطولات مع الفريق خلال المرحلة القادمة، بعد أن حقق 11 لقبًا، وهو الأمر الذى يرفع سقف طموحاته.

وأضاف أنه يطمح إلى الفوز بكل المباريات التى يخوضها، ولكن هذا الأمر قد لا يكون متاحًا بصفة مستمرة، ولكن نعمل كل ما فى جهدنا من أجل الوصول إلى الفوز والوصول إلى نقطة أبعد فى البطولة.

وضم تشكيل النادى الأهلي كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ووسام أبو على.