اتحاد الكرة يشكر الإمارات فى بيان رسمى بعد العفو عن ثلاثى الزمالك

أصدر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بيانًا تقدم فيه بالشكر لرئيس دولة الإمارات، بعد العفو عن مدير الكرة ولاعبى نادى الزمالك، وجاء البيان كالتالى:

يتقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام بخالص الشكر والتقدير لرئيس دولة الإمارات، بعد العفو عن مدير الكرة ولاعبى نادى الزمالك، كما يعرب الاتحاد المصرى عن اعتزازه بعمق العلاقات المصرية الإماراتية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قرارًا بالعفو عن المتهمين فى أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديى الزمالك وبيراميدز، والتى أقيمت فى أبوظبى يوم 20 أكتوبر الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي هذا العفو انطلاقًا من العلاقات الأخوية التى تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.