تعرف على موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالجولة الأولى لـ«دورىNile»

يواصل فريق الكرة بنادى الزمالك اليوم «الاربعاء» الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى، والمقرر لها مساء يوم «الجمعة» المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وطالب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين بغلق صفحة السوبر المصرى من أجل الاستعداد لانطلاق مسابقة الدورىي المصري الممتاز بنظامها الجديد، والذى لن يكون تحديًا سهلًا أمام الفارس الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لملاقاة البنك الأهلى فى الثامنة مساء «الجمعة» المقبلة، فى الجولة الأولى بالدورى المصرى «دورىNile».