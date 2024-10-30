اتحاد الكرة يهنئ الأهلى بتتويجه بطلًا لكأس «أفريقيا- آسيا- أوقيانوسيا»

حرص اتحاد الكرة على تهنئة النادى الأهلى بتتويجه ببطولة «الأفروآسيوية» بعد الفوز على العين الإماراتى بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ببطولة كأس «إنتركونتيننتال».

ونشر اتحاد الكرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «يهنئ الاتحاد المصرى لكرة القدم النادى الأهلى، بمناسبة تتويجه بكأس «أفريقيا- آسيا- أوقيانوسيا»، بعد الفوز على نادى العين الإماراتى بطل آسيا فى منافسات «إنتركونتينينتال» للأندية، ومواصلة تشريف الكرة المصرية فى المحافل العالمية».

وفاز فريق الأهلي على العين الإماراتى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس «الثلاثاء»، على ملعب استاد القاهرة الدولى فى كأس «إنتركونتيننتال»، ليحصد «المارد الأحمر» كأس بطولة القارات الثلاث، بقيمة جائزة 2 مليون دولار.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى المقبلة فى بطولة «إنتركونتيننتال» يوم 14 ديسمبر المقبل، حيث يقام نهائى أمريكا الجنوبية يوم 30 نوفمبر وبعدها يواجه البطل منافسه باتشوكا، والفائز منهما يواجه فريق النادى الأهلى.