كولر يحدد برنامج إعداد الأهلى لمبارة سيراميكا فى الدورى المصرى

يحدد المدير الفنى لـ«المارد الأحمر»، مارسيل كولر، برنامج الأهلى فى الفترة القادمة استعدادًا لخوض منافسات الدورى، بعد غلق ملف مباراة العين الإماراتى أمس «الثلاثاء»، ضمن منافسات بطولة كأس الـ«انتركونتيننتال» للأندية، حيث يتشاور مع جهازه المعاون حول برنامج الفريق البدنى والفنى قبل مباراته أمام سيراميكا فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى يوم «السبت» المقبل.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلى على راحة سلبية بعدها يستأنف تدريباته الجماعية حتى موعد مباراة سيراميكا، ويعكف الجهاز الفنى على مشاهدة المباراة التى جمعت الفريقين بالإمارات فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى، للوقوف على طريقة لعب سيراميكا وأبرز نقاط القوة والضعف فى صفوفه، لوضع الخطة المناسبة لتلك المباراة.

وتُقام بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، فيما تتنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، فيما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب على مثل جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مع مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلى قد توج بلقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى «2023-2024»، وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

مواجهة الأهلى «حامل اللقب» مع سيراميكا كليوباترا، تمثل تكرار لمباراة نصف نهائى السوبر المحلى، والتى أقيمت فى الامارات منذ أيام، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا وفاز الأهلى 2-1.