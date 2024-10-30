السكة الحديد: قيام و إنتهاء قطارات النوم بمحطة قطارات صعيد مصر إختبارات من الجمعة

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم أنه بدءا من يوم الجمعة الموافق 1/ 11 / 2024 تقرر وقوف كافة القطارات المكيفة ( التالجو – VIP – الأسبانى المطور – الأسبانى – الفرنساوى – الثالثة المكيفة – ذاتية التهوية ) بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط القاهرة / أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة طبقاً لجداولها المقررة .

كما أشار البيان إلى أنه إعتباراً من 1/ 11 / 2024 تقرر بدء قيام و إنتهاء قطارات النوم المتجهه إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر بدلاً من محطة القاهرة

وتؤكد الهيئة على وقوف القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهة الى أسوان أو العكس بكل من محطتي القاهرة وكذلك محطة قطارات صعيد مصر.