تعرف على القرارات المثيرة للجدل تحكيميًا فى لقاء الأهلى والعين

أكد الخبير التحكيمى عادل عقل، أن الحكم الدولى التركى خليل اموت ملير صاحب الـ38 عاما ظهر متوترًا ومهزوزًا، خاصة فى شوط اللقاء الأول الذى جمع بين الأهلى والعين الإماراتى، ضمن منافسات الربع نهائى كأس «إنتركونتيننتال»، والذى انتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة وصعوده لنصف نهائى البطولة والتتويج باللقب الأفروآسيوى.

وأضاف عادل عقل أن الحكم بذل جهدًا بدنيًا كبيرًا لإيجاد زوايا رؤية مناسبة، كما تابع الهجمات المرتدة السريعة بشكل جيد، إلا أنه كان يجد صعوبة فى الخروج من محيط اللعب وطريق الكرة، خاصة فى الهجمات القريبة من الـ18.

وأشار عقل إلى أن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة أبرزها فى الدقيقة 90 عندما أصدر فرمانًا بركلة جزاء صحيحة للأهلى، لعرقلة عمر كمال عبد الواحد، وطالب الأهلى بركلة جزاء لحسين الشحات والقرار باستمرار اللعب لأن الشحات هو الذى صنع الالتحام وبالتالى قرار الحكم صحيح، والـ«VAR» أكد القرار.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب العين فابيوكا ردوسو، ويعد هذا أفضل قرار فى اللقاء فنيًا وإداريًا، وأكد الـ«VAR» القرار، فى الوقت الذى تغاضى الحكم عن طرد ياسر إبراهيم فى الدقيقة 2 من عمر اللقاء منع فرصة محققة مع لاعب العين سفيان رحيمى، وكان يجب على الـ«VAR» أن يتدخل فى هذه المخالفة طبقا للبروتوكول.

كما أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثى العين الإماراتى البلوشى وجور جينيس وكاردوسو طبقًا للقانون، فى الوقت الذى تغاضى عن إنذار مروان عطية.

وقال عقل إن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء، وسمحا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة، كما تعاونا مع الحكم فى الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

كما أدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم فى إدارة اللقاء، إلا أن الـ«VAR» لم يتدخل طبقا للبروتوكول فى مخالفة مدافع الأهلي ياسر إبراهيم رغم أنه راجع بشكل جيد أهداف اللقاء الثلاثة.