اليوم فى افتتاح النسخة 66 من الدورى الممتاز.. سموحة فى مواجهة حرس الحدود

تنطلق اليوم «الأربعاء» منافسات الدورى المصرى للموسم الكروى الجديد 2024-2025 بإقامة مباراتين فى الجولة الأولى للمسابقة والتى تستمر حتى السبت 2 نوفمبر المقبل، وتشهد تلك الجولة مواجهة الأهلى حامل اللقب مع سيراميكا، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا ضمن منافسات نصف نهائى السوبر المصري وفاز الأهلى 2-1.

وفى الخامسة مساء اليوم «الأربعاء»، يستضيف فريق حرس الحدود نظيره فريق سموحة على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الاولى من «دورىNile» لموسم 2024 / 2025 بنسخته الاستثنائية.

يدخل حرس الحدود العائد من جديد لدورى الأضواء والشهرة تحت قيادة محمد يوسف مباراة اليوم أمام سموحة رافعًا شعار الخروج بنتيجة إيجابية نظرًا لأهمية ضربة البداية، خاصة أن الفريق تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين وصل لـ29 لاعبا فى مقدمتهم النيجيرى أيزى أيمكا وعمرو جمال ومحمد أشرف روقا.

أما سموحة فيعتمد على الاستقرار الفنى باستمرار القيادة الفنية للفريق بقيادة أحمد سامى والذى يعتمد على خليط ما بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى وفى مقدمة الصفقات الجديدة عبد الكبير الوادى و محمد سالم والنيجيرى صامول أمادى والإيفوارى محمد كونيه.