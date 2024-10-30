فى أولى جولاته بالدورى.. المصرى يستدرج طلائع الجيش فى السويس

فى الثامنة مساء اليوم «الأربعاء»، يواجه فريق نادى المصرى البورسعيدى نظيره فريق طلائع الجيش على استاد السويس، فى افتتاح منافسات الجولة الاولى من «دورى«Nile لموسم 2024/ 2025 بنسخته الاستثنائية.

ويسعى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى على ماهر، لتحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاثة بعدما جهز الفريق بشكل قوى، خلال معسكر إعداد قوى فى المغرب، متسلحًا بالصفقات القوية التى أبرمها فى الانتقالات الماضية والتى يأتى فى مقدمتها محمود حمدى وخالد الغندور ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وكريم بامبو والسنغالى بابى بادجى.

وكان المصرى، قد خاض 4 مباريات ودية خلال معسكره الذى أقيم بالمغرب، حيث كانت الأولى أمام الرشاد البرنوصى وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، قبل أن يلتقى مع الاتفاق المراكشى وشباب المحمدية.

فىما طالب مدرب الطلائع عبد الحميد بسيونى، لاعبيه بالعودة من السويس بالنقاط الثلاثة واستغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى المصرى البورسعيدى من أجل تحقيق فوز مهم فى بداية الموسم.

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى الأخير هم: باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس، كما نجح فى تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى، بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.