القومي للمرأة ينظم فعاليات “حفل تكريم شركاء النجاح” من برنامج “هي تقود” 

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات حفل تكريم” شركاء النجاح” من برنامج “هي تقود”، والذي يقام بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التضامن الاجتماعي، والشركة المصرية للاتصالات، وبنك مصر، إلى جانب شركة اباتشي، وشركة مدكور.

وقد أكد الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس و رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات على أهمية الجهد المبذول في برنامج “هي تقود”، حيث أرسى هذا المشروع مبادئ المشاركة بين الجهات الحكومية والتي قدمت الدعم الكبير للتعليم الفني، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية.

وتضمنت الفعاليات جلسة بعنوان ” صناع الأثر: شركاؤنا في دعم رائدات أعمال التعليم الفني في مصر”

تحدث فيها موجهو البرنامج وإحدى الطالبات المشاركات عن تجربتهم الثرية طوال الفترة الماضية بالبرنامج حتى وصولنا الى هذه اللحظة.

وفي ختام الحفل، تم تكريم كل من أعضاء لجان التحكيم من المجلس القومي للمرأة، وموجهي المجلس القومي للمرأة من مختلف المحافظات، إلى جانب موجهي برنامج هي تقود …

يذكر أن برنامج “هى تقود she leads -” يهدف الى دعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.

وقد نجح البرنامج فى تقديم أكثر من 4500 دورة تدريبية، لأكثر من 500 ألف طالبة في مدارس التعليم الفني في 20 مدرسة مختلفة بعشر محافظات مصرية.