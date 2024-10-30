القومي للطفولة” يبحث مع برنامج “أسرة” توسيع قاعدة المستفيدين 

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدًا من برنامج أسرة التابع لهيئة باثفايندر، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك لتحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة ووضع خطة طموحة ومستدامة للتعاون من أجل حماية حقوق الطفل.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، بضرورة العمل على تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى رفع الوعي بقضايا الطفل، مؤكدة أن أولويات العمل خلال الفترة القادمة هو القضاء على العنف ضد الأطفال بكافة صوره من خلال تنفيذ حملات توعوية للأهالي والأسر تتضمن الآثار السلبية الناجمة عن العنف وحالات تعرض الطفل للخطر التي نص عليها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن التعريف بآليات الإبلاغ عن تلك الحالات والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل لنشر ثقافة الإبلاغ، ورفع الوعي بالقوانين التي تنظم حقوق الطفل.

وأكدت “السنباطي”، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص على التنسيق والشراكة مع الجهات المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين والوصول لأكبر عدد من الفئة المستهدفة في المناطق الجغرافية المختلفة مع تحديد بعض القرى الأكثر احتياجا للعمل بها والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجهت “السنباطي” بضرورة إدماج حقوق الطفل وبعض الرسائل التوعوية الخاصة بحماية الأطفال من العنف، وتنمية الأسرة المصرية والأسرة الصغيرة من منظور حقوقي بالمناهج التعليمية الخاصة بمحو الأمية والتي ينفذها برنامج أسرة بهيئة باثفايندر، فضلا عن بعض القضايا الخاصة بالممارسات الضارة ضد الفتيات كزواج الأطفال وختان الإناث.