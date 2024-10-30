وزير التموين و رئيسي غرفة الصناعة و التجارة الأردنية يبحثون سبل التعاون التجاري المشترك 

عقد الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته بفعاليات اليوم الأول للمنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بالعاصمة الأردنية عمان حيث التقى ب “فتحي الجغبير”- رئيس غرفة الصناعة الأردنية، و” نائل الحسامي”- رئيس غرفة التجارة الأردنية، وذلك لبحث سبل التعاون التجاري المشترك.

وأكد وزير التموين خلال اللقاء على إمكانيات التعاون المشترك، وبناء الشراكات، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخراً من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر، خاصة وأن هناك فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين.