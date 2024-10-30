بثلاثية.. سموحة يفوز على الحرس فى افتتاح الجولة الأولى للدورى الممتاز

حقق الفريق السكندرى سموحة فوزا بثلاثية مقابل هدف على نظيره فريق حرس الحدود فى افتتاح الموسم الجديد من الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية سموحة كل من محمود صابر المعار إلى الفريق السكندري من بيراميدز، وعبدالكبير الوادي وحسام حسن، فيما أحرز محمد أشرف “روقا” هدف الحرس الوحيد.

افتتح التسجيل للموج الأزرق محمود صابر بهدف من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد جملة مشتركة، في الدقيقة 34، ليضع فريقه فى المقدمة.

ورد حرس الحدود بهدف من ركلة جزاء حصل عليها صاحب الأرض باستاد المكس فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد لمسة يد.

ونفذ لاعب الزمالك السابق “روقا” ركلة الجزاء بنجاح على يمين الهانى سليمان حارس سموحة.

ثم عاد الفريق الأزرق، الذى رفض أن ينهى الشوط الأول إلا متقدما، حيث نجح المغربى عبد الكبير الوادى فى إضافة الهدف الثانى من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بعارضة محمود الزنفلى وسكنت الشباك.

ومع بداية الشوط الثانى، نجح لاعب سموحة حسام حسن فى متابعة كرة ارتدت من الدفاع بعد عرضية من ركنية ليسجل الهدف الثالث.

وبعد التقدم بثلاثية حاول الحدود العودة للقاء وتقليص الفارق لكن محاولاته لم تسفر عن شيء رغم الضغط الكبير.

وبهذه النتيجة يحصل فريق سموحة على أول 3 نقاط فى مشوار الدورى هذا الموسم، فيما ظل رصيد الحرس دون نقاط فى أول جولة.