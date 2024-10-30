المصرى يبدأ مشواره فى الدورى بثنائية نظيفة فى طلائع الجيش

استهل فريق المصرى البورسعيدى مشواره فى الموسم الجديد للدورى المصرى الممتاز بالفوز على مضيفه فريق طلائع الجيش 2-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم “الأربعاء”، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

افتتح المصرى البورسعيدى التسجيل عن طريق مهاجمه، صلاح محسن، الذى سجل الهدف الأول فى الدقيقة 52 من عمر المباراة، برأسية مميزة سكنت شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، ثم جاء محمود حمادة بالهدف الثانى في الدقيقة 87 من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب إسلام محارب، لاعب الطلائع، هى الأولى فى الموسم الحالى، بعد تدخل عنيف على لاعب المصرى فى الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة. يحقق المصرى البورسعيدى الفوز فى أول مباراة ليأتى فى المركز الثانى خلف سموحة، الذى فاز فى افتتاح الدورى فى وقت سابق اليوم، أمام حرس الحدود بنتيجة 3-1.